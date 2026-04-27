Oscar D'León es tildado de "descortés" en redes sociales por este video

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El fin de semana el programa “Juego de Voces” se vistió de gala para recibir al cantante venezolano Oscar D'León. El criollo hizo acto de presencia para cantar junto a Mayte Lascurain.

Oscar D'León en el show de Univisión

El criollo fue recibido con aplausos por Angélica Vale, el público, participantes y por Mayte, exintegrante de la agrupación Pandora.

Lascurain bailó y se disfrutó toda la presentación con el popular “Sonero del mundo”. Oscar por su parte, soltó sus frases icónicas como “Sabroso”, despertando el aplauso del público.

“Lo que nadie vio venir, Oscar y Mayte sacaron chispas del escenario al cantar “Llorarás” en Juego de Voces "Hermanos y Rivales””, escribieron en Instagram.

Algunos comentarios negativos

Pese a la gran presentación que realizó el salsero de 82 años, internautas comentan que fue un poco mezquino en no tener más interacción con su compañera.

“Independientemente de que Maite cante o no, el no debió ser tan descortés con ella. Nunca la volteó a ver”, “¿Qué te pasó Oscar? No volteaste a ver a tu compañera. Quedó feo”, son algunas de las opiniones.

Sin embargo, los fieles seguidores del ganador del Grammy Latino a la Excelencia, salieron en su defensa alegando que él desde hace tiempo presenta un problema visual.

“Oscar es un señor mayor con visión reducida, sean empáticos por favor”, escribió un usuario.