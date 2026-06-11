Omar K11 en íntimo con sus fans en “Piano y Voz”: Entrevista

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El cantautor venezolano Omar K11 presenta su nueva gira nacional “Piano y Voz”, una serie de conciertos que se concibe como una mirada más íntima de sus emblemáticas canciones.

A diferencia de sus anteriores recorridos, el intérprete se embarca en un viaje sonoro para un grupo limitado de fanáticos en seis ciudades de Venezuela, en un formato que permitirá conectar más con el público.

Detrás de cada tema hay una historia que contar y Omar K11 tiene previsto plasmar en cada evento la trama de sus composiciones para revelar secretos nunca antes contados.

“Total formato íntimo donde la gente va a saber cómo vamos a desnudar cada una de esas canciones, que la gente sepa por qué las escribí y por qué momento de mi vida estaba pasando”, declaró el cantante para Meridiano.

Aunque la selección de las canciones no fue fácil, logró tener el tracklist perfecto que abarca casi dos décadas de trayectoria en la música.

Fechas confirmadas:

Caracas – 25 de junio

– 25 de junio Puerto La Cruz – 3 de julio

– 3 de julio Maracay – 9 de julio

– 9 de julio Valencia – 10 de julio

– 10 de julio Barquisimeto – 17 de julio

– 17 de julio Charallave – 24 de julio

Para conocer más detalles de “Piano y Voz”, puedes acceder a la entrevista con Omar K11.