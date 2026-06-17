Neutro Shorty estrena disco de salsa y revela el proceso que revolucionó su música

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Cuando se habla de Neutro Shorty, la imagen que suele venir a la mente es la de uno de los máximos exponentes del rap y el trap venezolano. Sin embargo, el artista decidió romper con todas las expectativas y apostar por un terreno completamente distinto como la salsa.

Y lo hizo de la mano de figuras con amplia trayectoria en el género, en un proceso que, según él mismo reconoce, cambió para siempre su manera de entender la música.

Durante una rueda de prensa realizada este 17 de junio en Caracas, a propósito del lanzamiento de su nuevo disco y de su presentación del próximo 19 de junio en el Teatro Teresa Carreño, el cantante compartió detalles íntimos de la creación del proyecto junto a Servando Primera.

El reto que enfrentó Neutro Shorty

Para Neutro Shorty, el salto hacia la salsa significó abandonar muchas de las dinámicas con las que había construido su carrera en la música urbana.

El artista explicó que el proceso creativo comenzó junto a Servando Primera y el productor Dani, durante sesiones de trabajo en Miami. Lo que inicialmente eran conversaciones sobre experiencias de vida, anécdotas de carrera y diferencias generacionales terminó convirtiéndose en canciones.

Según relató, gran parte de las composiciones nacieron de historias reales compartidas dentro del estudio. Una de ellas surgió mientras hablaba sobre su relación sentimental y los contrastes entre los mundos de los que provenían él y su pareja.

“Yo era el malandro, ella la princesa, tan diferente, pero la vida te da sorpresas”, recordó al explicar cómo se construyó uno de los temas que más aprecia dentro del álbum.

Lejos de la inmediatez que caracteriza al rap, la salsa le exigió un nivel de detalle completamente distinto. “Durábamos 5, 6 o 7 en el estudio. Incluso tuve que volver a grabar canciones porque consideraban que mi voz había mejorado con el tiempo y podían quedar mejor”, confesó.

Uno de los aspectos más destacados del álbum es la presencia de dos leyendas de la salsa como Gilberto Santa Rosa y Oscar D'León.

Aunque muchos podrían pensar que existió una relación cercana durante la grabación de los temas, Neutro confesó que todavía no ha tenido la oportunidad de compartir personalmente con ninguno de los dos artistas.

Un aprendizaje que fue más allá

Más que un cambio de género musical, Neutro describe esta etapa como una formación artística integral. El cantante aseguró que durante la producción aprendió aspectos técnicos que nunca había explorado en profundidad, desde el manejo de la respiración hasta la ejecución de instrumentos musicales.

“Hoy canto mucho mejor, aprendí a tocar instrumentos, tengo más control de mi diafragma y entendí cosas que antes ni sabía que existían dentro del canto”, comentó.

Para el intérprete, el proyecto representó una oportunidad de crecimiento personal y profesional que lo llevó a ampliar sus capacidades musicales y a desarrollar una mayor sensibilidad hacia los procesos de producción y arreglos propios de la salsa.

El Teresa Carreño se vestirá de salsa

Uno de los anuncios que más llamó la atención durante el encuentro con los medios fue la confirmación de que el espectáculo previsto para este 19 de junio en el Teatro Teresa Carreño estará enfocado exclusivamente en esta nueva etapa artística.

Ante las dudas de quienes esperaban escuchar sus éxitos urbanos, Neutro fue claro al señalar que el recital estará dedicado por completo a la salsa.

La presentación servirá como carta de presentación oficial de este proyecto ante el público venezolano y marcará un momento importante dentro de una carrera acostumbrada a los escenarios urbanos y festivales de rap.

El artista dejó entrever que podrían existir algunas sorpresas vinculadas a versiones salseras de canciones conocidas, pero reiteró que el concepto central del show será rendir homenaje al género que inspiró esta nueva producción.