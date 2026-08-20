Netflix llevará a la pantalla captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán

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“La Captura” es como la plataforma de streaming Netflix titula la producción inspirada en la detención del reconocido narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán

En la producción participan importantes figuras de la actuación mexicana como Alfonso Herrera, Héctor Kotsifakis, interpretando a Joaquín “El Chapo” Guzmán, y Juan Pablo Cruz García, en el papel de “El Cholo Iván”.

El proyecto, que se estrenará el próximo 21 de agosto por Netflix, tiene la narrativa muy clara y específica de alejarse de todo lo que se ha mostrado en documentales y reportajes sobre la figura del narcotraficante, resaltando también el trabajo de la policía federal para dar con su paradero.

En un breve tráiler revelado en YouTube hace semanas, se muestra cómo durante un patrullaje de rutina las autoridades se encontraron cara a cara con el popular “Chapo”, quien actualmente cumple una condena de cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos.

A las autoridades les tomó tiempo planear y ejecutar con todo el operativo para capturar a Guzmán el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa.

Tráiler oficial de La Captura

El personaje de Alfonso Herrera muestra cómo durante el operativo detienen un vehículo en Los Mochis que había sido reportado como robado, momento en el que descubren de manera repentina que era Joaquín quien estaba a bordo.

El encuentro genera un gran dilema para los agentes entre cumplir con su responsabilidad policial al capturar al narcotraficante más buscado del país en ese momento, o dejarse corromper por una suma de dinero muy alta.

"Atrapar al hombre más buscado del país debería ser el mejor día de la carrera de cualquier policía. Para Carmona y Rosales, dos policías federales que apenas se conocen, es el principio de una pesadilla. Lo que comenzó como una detención de rutina los convierte en los custodios de El Chapo Guzmán", señala Netflix Latinoamérica.