Muere “El Tigre de Payara”, emblemático coplero de Apure

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La música criolla se encuentra de luto por la muerte de José Francisco Montoya, conocido como “El Tigre de Payara”, reconocido coplero y cantante llanero que realzó la cultural de Venezuela en sus canciones.

La noticia fue compartida por ‘Quebuenafm’ en sus redes sociales, sin embargo, no informaron la causa de fallecimiento del artista.

“El Tigre de Payara”, ícono de la música venezolana

Nacido en San Juan de Payara, en el estado Apure, Francisco Montoya creció en las llanuras venezolanas y dio sus primeros pasos en la música con sus canciones con ritmos de guayabos y los pasajes enamorado. El folclore venezolano lo extendió hasta Colombia, donde también dominó la escena musical del género.

“El Tigre de Payara” destacó como coplero. Su estilo se caracterizó por la música recia, pasaje sabanero y extraordinario contrapunteador.

Por su parte, su obra y trayectoria fueron declaradas Bien de Interés Cultural en la Gaceta Oficial N° 38.234 el 22 de julio de 2005.

Entre sus temas más emblemáticos destacan: