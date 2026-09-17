Muere el locutor venezolano Julián José Bigott, a los 86 años ¡Descanse en paz!

El miércoles 16 de septiembre se confirmó la muerte del locutor, productor y difusor cultural venezolano Julián José Bigott, a los 86 años.

Duro adiós

Según los primeros reportes en medios nacionales, el conocido como "La Voz de Venezuela" murió en Guanare, estado Portuguesa, dejando un gran legado en la televisión y la conducción nacional, ganando en seis ocasiones el premio Meridiano de Oro.

Su trabajo tuvo gran relevancia en el canal Venezolana de Televisión (VTV) con el programa "Venezuela siempre, siempre Venezuela".

En el ámbito de la radio, Julián dirigió el programa dominical "Contrapunto" por 12 años, resaltando la cultura en todo el país.

Bigott estuvo casado con Nomera Arcila y, según información de los medios, sus restos están siendo velados en la funeraria La Corteza, en Guanare. Luego serán llevados a Caracas para su entierro en el Cementerio del Este el viernes 18 de septiembre.