La periodista Lourdes Del Río anuncia su salida de Univisión

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¡Es oficial! La periodista puertorriqueña Lourdes del Río sale de la reconocida cadena Univisión, tras 27 años de servicio, entrega y profesionalismo.

Revelación de la noticia

La boricua de 61 años sostuvo una entrevista para el portal Las Top News, en la que confirmó su renuncia a la planta ubicada en Miami, Estados Unidos.

Fue muy clara al comentar que fue una decisión personal, ya que era el momento de cerrar un ciclo y dedicarse de lleno a otras labores de su carrera en los medios y plataformas digitales.

Lourdes fue honesta al comentar que la decisión no fue para nada fácil de tomar, ya que fueron 27 años de entrega, servicio, trabajo, viajes, coberturas y un equipo de profesionales que se convirtieron en su familia.

“Confirmo que sí, que es cierto. Hace un poco más de dos semanas renuncié a Univision. Estoy muy agradecida con Univision por estos 27 años, tanto en buenos como en malos momentos. Compañeros y una empresa que significó muchísimo”, dijo.

Entre sus labores con la cadena, estuvo ser corresponsal del Noticiero Nacional en Miami, donde llevó a los televidentes información de primera mano sobre el acontecer.

Lourdes en las plataformas digitales

En el año 2022 y estando laborando en la planta, Lourdes reveló al mundo su diagnóstico de cáncer de seno, contando con el apoyo de compañeros y del público.

La periodista informó que seguirá conectada con el público, ahora a través de las redes sociales con su podcast “En positivo”, espacio creado en el año 2021.