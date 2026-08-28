Muere a los 89 años el rey más longevo de toda Europa

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El Palacio Real de Oslo, Noruega, confirmó la muerte del rey Harald V a los 89 años. El monarca había ingresado hace días a un centro de salud para recibir tratamiento y seguimiento por una extraña enfermedad sanguínea.

Muerte del rey Harald

Según los primeros reportes, el monarca falleció la madrugada de este viernes 28 de agosto en paz y tranquilo en el Hospital Nacional de Oslo.

Durante las 24 horas previas a la confirmación, ciudadanos de toda Noruega acudieron a las afueras del palacio para dejar flores como muestra de cariño hacia su rey, quien era el más longevo de Europa.

La salud de Harald se había deteriorado gravemente debido a una afección sanguínea llamada anemia hemolítica, la cual según internet produce cuando los glóbulos rojos se destruyen más rápido de lo que el cuerpo puede reemplazarlos.

Dicha condición había llevado a que el monarca cancelara toda su agenda real para, junto a su familia, dedicarse de lleno a recuperarse en el centro de salud, lo cual desafortunadamente no ocurrió.

Discreción de la familia real

Como es costumbre, la Casa Real había informado a los noruegos pocos detalles sobre el estado de salud, manejando toda la situación con suma discreción.

Las muestras de condolencias no se han hecho esperar por parte de organismos internacionales y casas reales de Europa, como la Unión Europea, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el Palacio de la Zarzuela en España, entre otras.

Harald, nacido el 21 de febrero de 1937, se casó con Sonja Haraldsen en 1968, lo que generó un gran revuelo en su momento por ser ella considerada una "plebeya".