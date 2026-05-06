Micro TDH desató la locura en Caracas con un show por todo lo alto

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La noche del 2 de mayo quedó marcada como una de las más explosivas para la música urbana venezolana. Micro TDH reunió a cientos de fanáticos en la histórica Concha Acústica de Bello Monte con un espectáculo de alto nivel hasta pasadas las 11 de la noche.

El concierto formó parte de su esperado “Segundo Acto Tour”, gira con la que el artista merideño viene recorriendo varias ciudades del país y consolidando una nueva etapa artística más íntima, conceptual y poderosa sobre el escenario.

Alan Whitels y Suei calentaron la noche

La jornada comenzó oficialmente a las 7:00 pm con la presentación de Alan Wittels, quien abrió el espectáculo conectando rápidamente con el público gracias a canciones como “Alo”, “Lo que siento” y “Canción para bailar”.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue el estreno en vivo de “Paso a paso”, tema próximo a lanzarse y que provocó una reacción inmediata entre los asistentes, quienes comenzaron a grabar y compartir fragmentos en redes sociales.

Minutos después apareció Suei, encargado de mantener la energía arriba antes de la esperada salida de Micro TDH. Desde temprano ya se respiraba un ambiente de euforia dentro del recinto caraqueño.

Micro TDH tomó el escenario

A las 8:30 pm finalmente apareció Micro TDH entre gritos, luces y celulares encendidos. Desde el primer minuto, el artista mostró una conexión total con el público, mezclando temas nostálgicos con la energía renovada de esta nueva gira.

El cantante apostó por una puesta en escena dinámica acompañada de visuales, músicos y momentos improvisados que hicieron del concierto una experiencia mucho más cercana y emocional.

El show estuvo dividido en varios bloques narrativos que repasaban distintas etapas de su carrera musical. Canciones icónicas y nuevos sonidos se fusionaron en una presentación donde el público prácticamente cantó cada verso junto al artista venezolano.

Micro TDH / Cortesía: Pichu Fx

Otros invitados sorprendieron al público caraqueño

La noche tomó aún más fuerza cuando comenzaron a aparecer invitados inesperados sobre la tarima. A las 9:45 pm, Jeeiph y Trainer se unieron a Micro TDH para interpretar “Le gustan todos” y posteriormente “Bandeja llena”, desatando uno de los momentos más intensos del concierto.

Minutos después, Jeeiph volvió a quedarse solo en el escenario para cantar “Bonita”, mientras que “Jerusalema” hizo bailar a toda la Concha Acústica alrededor de las 9:55 pm. Pero las sorpresas no terminaron allí.

Concierto de Micro TDH / Cortesía: Pichu Fx

A las 10:25 pm apareció Jerry Di, quien fue recibido entre aplausos y ovaciones antes de interpretar “Vitamina”, provocando una explosión de emoción entre los asistentes.

La química entre los artistas confirmó el gran momento que vive actualmente la escena urbana venezolana, cada vez más sólida y colaborativa.

Cuando parecía que el espectáculo ya había alcanzado su punto máximo, Micro TDH volvió a sorprender.

Concierto de Micro TDH / Cortesía: Pichu Fx

A las 10:45 pm presentó como invitado especial a Louis BPM, quien realizó una intervención en solitario antes de dar paso a uno de los segmentos más comentados de toda la noche: un show de freestyle improvisado encabezado por Micro TDH.

El cantante dejó ver nuevamente sus raíces en el rap y la improvisación, disciplina que lo ayudó a darse a conocer años atrás y que todavía sigue siendo una de sus armas más fuertes sobre el escenario.

La interacción con el público y la espontaneidad del momento hicieron que las redes sociales comenzaran a llenarse rápidamente de videos del concierto.

El anuncio que emocionó a sus fanáticos

En medio de la euforia, el rapero aprovechó para revelar uno de los anuncios más inesperados de la noche: próximamente realizará un “Micro Fest” en el estado Mérida.

Aunque no ofreció demasiados detalles sobre el evento, el anuncio fue suficiente para desatar la emoción entre sus seguidores, especialmente los fanáticos de su tierra natal.

La noticia podría representar uno de los proyectos más ambiciosos del artista venezolano en territorio nacional.

“Gyal” cerró una noche histórica

Antes de despedirse, Micro TDH invitó nuevamente a Suei al escenario para un último bloque musical cargado de emoción.

Finalmente, a las 11:03 pm, “Gyal” fue la canción elegida para cerrar un concierto que combinó nostalgia, fiesta, colaboraciones inesperadas y una conexión genuina con el público caraqueño.