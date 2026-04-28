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Melisa Rauseo tilda de "resentido" a José Ramón Barreto

La conductora contó en un pódcast que el actor no ha superado una entrevista que ella realizó hace algunos años 

Por

Elvis González
Martes, 28 de abril de 2026 a las 05:14 pm
Melisa Rauseo tilda de "resentido" a José Ramón Barreto
Melisa Rauseo y José Ramón Barreto / Cortesía
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En una reciente entrevista la periodista y presentadora venezolana, Melisa Rauseo, abordó la polémica que vivió hace varios años con José Ramón Barreto. Aseguró que el actor no supera el percance, negándose a darle entrevista al programa “Sábado en la noche”, que ella conduce.

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Palabras de Melisa

“José Ramón Barreto todavía está en eso de no querer darle entrevista a “Sábado en la noche”, supera eso. La gente debe saber lo que es un show de televisión”, comentó.

En este sentido, destacó que considera la gente debe superar temas del pasado, en especial si es algo pequeño y sin importancia.

“Yo no voy a odiar a alguien porque dijo algo de mí en televisión, ya supéralo. Si me lo dice de frente sí, ya es otra cosa”, destacó.

¿Qué pasó entre Melisa y José Ramón?

La polémica entre el popular “Bolívar” y Rauseo, se desarrolló por una entrevista que ella le hizo al actor venezolano Eulices Alvarado, quien decía que había sostenido un noviazgo con Barreto.

Melisa destacó que las declaraciones no fueron del agrado de José Ramón. 

“Yo hice la entrevista y quien habló fue la persona que yo estaba entrevistando, entonces él todavía no ha superado esa situación”, dijo.

José Manuel y Eulices trabajaron juntos en la serie “A Puro Corazón”.

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