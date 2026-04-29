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Medio artístico se suma al luto por la muerte del hijo de Josemith Bermúdez

Figuras del espectáculo venezolano reaccionaron a la noticia que enluta a la familia de la presentadora

Por

Kleimar Reina
Miércoles, 29 de abril de 2026 a las 07:35 pm
Medio artístico se suma al luto por la muerte del hijo de Josemith Bermúdez
Josemith Bermúdez y su hijo Juan Cristobal Sforzina / Cortesía
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Una dura noticia ha golpeado al medio artístico tras conocerse la triste muerte del hijo de Josemith Bermúdez, Juan Cristobal Sforzina Bermúdez, a los 14 años.

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La información compartida por el periodista de espectáculo Diego Kapeky, dejó sin palabras a las figuras más reconocidas del entretenimiento venezolano, quienes a través de comentarios reaccionaron con dolor a la noticia.

Medio artístico se une en oraciones

A pocas horas de difundirse la información, artistas venezolanos han dejado sus mensajes de condolencias, asombros y oraciones para la familia Sforzina y Bermúdez que atraviesan un luto doloroso.

Luis Olavarrieta pidió prudencia y empatía en medio de la ola de informaciones sobre el repentino fallecimiento del hijo de Josemith.

Otras personalidades como Carolina Tejera, Diosa Canales, Paula Bevilacqua, Dora Mazzone, Mariela Celis, Amanda Gutiérrez, y muchos.

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