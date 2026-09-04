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Mau y Ricky entonan sus canciones en el escenario de Premios Juventud 2026

Los cantantes venezolanos imponente talento y energía en el Auditorio Starlite de Marbella, España

Por

Elvis González
Jueves, 03 de septiembre de 2026 a las 08:16 pm
Mau y Ricky entonan sus canciones en el escenario de Premios Juventud 2026
Mau y Ricky / Cortesía
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Los cantantes y compositores venezolanos Mau y Ricky hacen acto de presencia en el escenario de los Premios Juventud 2026 cantando el pegajoso tema “aiaiaiaiai”.

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