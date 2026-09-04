Mau y Ricky entonan sus canciones en el escenario de Premios Juventud 2026

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Los cantantes y compositores venezolanos Mau y Ricky hacen acto de presencia en el escenario de los Premios Juventud 2026 cantando el pegajoso tema “aiaiaiaiai”.
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Presentación de altura
De blanco y con un gran grupo de bailarines, los hermanos deslumbran con su voz y fuerza con la popular canción lanzada en mayo de este 2026.
Los hijos del cantante Ricardo Montaner están nominados en dos categoría, Grupo o Dúo Favorito del Año y Mejor Álbum Pop por su producción “La llave”.
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