Premios Juventud 2026: Farruko deslumbra en el show de apertura

Suscríbete a nuestros canales

La celebración de Premios Juventud 2026 ha comenzado con la presentación del cantante puertorriqueño Farruko, desbordando talento y entrega al público presente en el Starlite Auditorium de Marbella, España.

Presentación de Farruko

El artista comparte la presentación con la estrella colombiana Greeicy, cantando el popular tema “YAPAQUE” lanzada en mayo de este 2026.

Ambos muestran su química y conexión en pleno escenario repleto de luces de diversos colores, humo, bailarines y muchos espejos que reflejan la energía de ambos.

"Como un Sueño”, "Marbella Nights" y la presentación exclusiva de "Madrid", son otros de los temas que el cantante entona a todo pulmón en el escenario internacional.