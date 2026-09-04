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Premios Juventud 2026: Farruko deslumbra en el show de apertura

El cantante se encuentra soltando todo su talento en un escenario al aire libre 

Por

Elvis González
Jueves, 03 de septiembre de 2026 a las 08:02 pm
Premios Juventud 2026: Farruko deslumbra en el show de apertura
Farruko / Cortesía
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La celebración de Premios Juventud 2026 ha comenzado con la presentación del cantante puertorriqueño Farruko, desbordando talento y entrega al público presente en el Starlite Auditorium de Marbella, España.

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Presentación de Farruko 

El artista comparte la presentación con la estrella colombiana Greeicy, cantando el popular tema “YAPAQUE” lanzada en mayo de este 2026.

Ambos muestran su química y conexión en pleno escenario repleto de luces de diversos colores, humo, bailarines y muchos espejos que reflejan la energía de ambos. 

"Como un Sueño”, "Marbella Nights" y la presentación exclusiva de "Madrid", son otros de los temas que el cantante entona a todo pulmón en el escenario internacional.

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