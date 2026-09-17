Mau y Ricky anuncian su primer concierto en Venezuela

El sábado 5 de diciembre, el dúo Mau y Ricky realizará su primer concierto en Venezuela, como parte de la celebración musical del Cusica Fest 2026.

Mau y Ricky en Venezuela

Fue a través de Instagram que anunciaron la llegada de los hijos del reconocido cantante Ricardo Montaner a Venezuela, para darle al público un show con sus mejores éxitos como “Las flores”, “La boca”, “aiaiaiaiai”, entre otros.

“VENEZUELAAAAA un sueño que tenemos desde hace mucho. NOS VEMOS EL 5 DE DICIEMBRE EN CARACAS”, escribieron en la confirmación.

La cita será el sábado 5 de diciembre en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, donde los artistas prenderán la rumba junto a otros artistas como Lasso, Sebastián Yatra, Cultura Profética, Proyecto Uno, Jerry Di, Akapellah, Diplo, Los Amigos Invisibles, entre otros.

Mauricio “Mau” Alberto y Ricardo “Ricky” Andrés Reglero Rodríguez son los nombres del dúo de pop latino y reguetón, nacidos en Caracas, pero criados en Miami.