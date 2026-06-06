Mariem Velazco se compromete con el Vinotinto Jhon Chancellor

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La Miss International 2018, Mariem Velazco, dio el “sí, acepto” al futbolista Jhon Chancellor, en una romántica propuesta rodeada de sol, playa y arena.

“¡Gracias a Dios por la suerte de encontrarnos, dije que síiii! Aún no lo creo”, escribió la modelo en una publicación compartida con su prometido. En una recopilación de postales, la pareja hizo pública la felicidad de ambos por el nuevo capítulo en su vida amorosa.

En cada una de ellas, Velazco posa feliz con su roca con un conjunto de dos piezas blanco, adecuado para el ambiente soleado. Por su parte, el vinotinto usó un short y camisa de botones, un look relajado para arrodillarse frente a su futura esposa.

Por su parte, la realización de la boda y demás detalles de la unión están guardados bajo llave por los nuevos prometidos.

Rumores de noviazgo y confirmación

En septiembre de 2024 comenzaron a circular en los medios de comunicación rumores de una posible relación entre Mariem Velazco y Jhon Chancellor. Durante meses, los tortolitos guardaron absoluto silencio hasta diciembre de 2025.

Fue en el campeonato de la Copa de Ecuador, cuando el Club Deportivo Universidad Católica del Ecuador quedó campeón, que se confirmó el amor entre los venezolanos.

A través de un video en su perfil personal, la modelo de 27 años saltó al campo de juego para celebrar junto a su novio el nuevo logro en su carrera deportiva.

“Lo mucho que mereces esto, por todo tu trabajo y constancia, en especial, luego de dos años difíciles. Eres grande”, escribió la miss en su momento.

Reinas de belleza celebran a Mariem

Varias misses venezolanas han dejado su mensaje de cariño y buenos deseos a la originaria del estado Anzoátegui. Amanda Dudamel, Sakra Guerrero, Sthefany Gutiérrez, Isbel Parra, Valeria Di Martino, Gabriela de la Cruz y más dejaron su comentario.