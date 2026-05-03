Mariela Celis muy dolida por la muerte de un ser querido

Suscríbete a nuestros canales

Un momento de mucho dolor vive la animadora, humorista y actriz venezolana, Mariela Celis, por la muerte de su perrito Fito. Fue la tarde del sábado 2 de mayo que la artista compartió la noticia en su perfil oficial de Instagram.

Un duro mensaje

La criolla posteó una imagen con el perrito acostado sobre tu pecho. La publicación fue acompañada con un mensaje de amor y agradecimiento por las alegrías que le ofreció.

La animadora de “Portadas al día”, comentó que la muerte de Fito la tomó por sorpresa y que siempre tendrá en su corazón ese amor incondicional que le brindó desde la llegada a su vida y hogar.

“Casi 11 años me diste amor. Traté de ser la mejor mamá que pudiste tener en tú vida, te di amor, cuidados, paseos y fuiste el perro más feliz del mundo y querido. Quedarás en la memoria de mi corazón, de mi mente, de mi alma y de nuestra casa”, escribió.

Agradecimientos

Mariela agradeció a su esposo, familia y amigos por acompañarla en la difícil pérdida, destacando que es un dolor indescriptible. “Dios te reciba mi ángel amado, mi bebé, el gran amor de mi vida. Descansa en paz”, finalizó el mensaje.

Las muestras de cariño no se hicieron esperar de sus compañeros de televisión como Leo Aldana, Alejandra Conde, Albany Lozada, Eduardo Rodríguez, Carmen Julia Álvarez, entre otros.