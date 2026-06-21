Manuel “Coko” Sosa se habría convertido en padre por tercera vez

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El actor venezolano, Manuel “Coko” Sosa, volvió a convertirse en tema de conversación en el mundo del entretenimiento tras conocerse que se convirtió en padre por tercera vez.

La información fue dada a conocer por la periodista Yolimer Obelmejías durante la emisión del programa “Sábado en la Noche”, donde se detalló que el artista dio la bienvenida a una niña llamada Sienna, fruto de su relación con la modelo venezolana Vanessa Monteleone.

De acuerdo con lo expuesto en el espacio televisivo y lo compartido posteriormente en redes sociales, la pequeña ya cumplió tres meses de nacida, un momento que su madre decidió celebrar con una publicación especial que rápidamente captó la atención de seguidores y medios del espectáculo.

La nueva integrante de la familia de Manuel Sosa

La bebé, identificada como Sienna Sosa Monteleone, ha sido presentada al público de manera progresiva a través de publicaciones en Instagram realizadas por su madre.

En una de las más recientes, se observa a la modelo cargando a su hija en un ambiente playero, en una jornada familiar marcada por la cercanía y la celebración de los primeros tres meses de vida de la niña.

En las imágenes destaca un globo con el número tres, símbolo del tiempo transcurrido desde el nacimiento de Sienna, acompañando una dedicatoria cargada de afecto en la que Monteleone expresa el profundo amor que siente por su hija y la transformación personal que ha vivido desde su llegada.

En distintas publicaciones, Monteleone ha dejado ver la felicidad que le ha traído el nacimiento de Sienna, describiendo cómo su vida cambió por completo desde que la pequeña llegó al mundo.

Aunque Manuel “Coko” Sosa no aparece en las fotografías difundidas recientemente, sí se han compartido otras imágenes en las que se aprecia su presencia cercana, lo que sugiere que el actor ha estado involucrado en la vida de su hija a pesar de mantener un perfil más discreto en redes sociales.

La relación entre Manuel “Coko” Sosa y Vanessa Monteleone

La relación entre el actor y la modelo venezolana Vanessa Monteleone se ha mantenido en un perfil relativamente reservado, aunque ha sido objeto de interés por parte del público desde que comenzaron a circular indicios de su cercanía en redes sociales.

Ambos han compartido momentos puntuales que han dejado entrever una conexión estable, sin embargo, han optado por no convertir su vida sentimental en un foco constante de exposición mediática.

Antes del nacimiento de Sienna, Sosa ya había formado su camino como padre en dos ocasiones anteriores, fruto de relaciones pasadas.