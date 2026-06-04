Los sacrificios y entrega de Veruzhka Ramírez para cuidar a su única hija

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Sofía, la hija de la Miss Venezuela 1998, modelo y animadora Veruzhka Ramírez, se graduó de quinto grado en la modalidad homeschool del Colegio Internacional de Caracas. La jovencita recibió el cariño y apoyo de sus padres, en especial de su progenitora, quien presumió en redes cada momento.

Una bonita graduación

La tachirense posteó en Instagram el acto de graduación, que ahora prepara a Sofía Alexandra Faria Ramírez para el Middle School.

La jovencita lució un vestido en color azul, lazos y un osito de peluche, posando muy sonriente con sus compañeros de clase, amigos y profesores.

“Nos graduamos rumbo a Middle School, te amamos Sofía. Agradecimiento a todos sus profesores del Colegio Internacional de Caracas, a su tutora Valentina Sánchez y a todo nuestro equipo multidisciplinario, vamos por más”, escribió la virreina universal en Instagram.

Sofía formó parte de la promoción número 33 de la escuela privada de inglés ubicada en Caracas, en la que ha vivido momentos muy bonitos que su progenitora ha compartido en redes sociales.

El bienestar de su hija

Para la belleza venezolana es fundamental la estabilidad de su pequeña por presentar TDAH por hiperactividad e impulsividad, así como autismo leve combinado.

Eso ha llevado a Ramírez a darle prioridad a la estabilidad de la pequeñita, quien realiza diversas actividades como baile, clases de piano, karate y creación de contenido educativo con su madre.

Veruzhka tiene una cuenta de Instagram llamada Mamá en tiempo real, en la que realiza mensajes en contra del Bullying y el acoso escolar.