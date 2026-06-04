Veruzhka Ramírez derrocha amor y orgullo en la graduación de su pequeña Sofía

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La Miss Venezuela 1997, Veruzhka Ramírez, celebró uno de los mayores logros de su hija Sofía Alexandra: su graduación. La adolescente de 11 años recibió su diploma rodeada de mucho amor de su familia, amigos y el centro de estudios.

En varias publicaciones de Instagram, la criolla compartió los mejores momentos del evento, celebrado en el Instituto Internacional de Caracas, casa de estudios de Sofía. En las postales, Ramírez luce como una madre orgullosa con la compañía de su esposo, el empresario Óscar Faría.

La familia posó con una gran sonrisa en su rostro en cada momento del acto de grado. Asimismo, los padres de la niña le obsequiaron un hermoso arreglo floral por su logro académico.

“Nos graduamos. Rumbo a Middle School, te amamos, Sofía… Agradecimiento a todos sus profesores del CIC, a su tutora Valentina Sánchez y a todo nuestro equipo multidisciplinario, ¡vamos por más!”, escribió Ramírez en una de las publicaciones.

El ángel de Veruzhka Ramírez

La pequeña nació en diciembre de 2014, fruto de su relación con Óscar Faría. Veruzhka Ramírez compartió feliz la noticia, así como también el diagnóstico de Sofía: TDAH por hiperactividad e impulsividad y un autismo leve combinado. Además, una condición llamada ptosis palpebral, también conocida como párpado caído.

A lo largo de 11 años, la primera finalista del Miss Universo 1998 ha dedicado su vida a concientizar a través de campañas en contra del bullying.