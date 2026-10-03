Lili Estefan y Raúl de Molina hablan sin filtro de su “atajaperro” en vivo

Después de ser el centro de atención por una discusión en vivo durante el programa El Gordo y la Flaca, Lili Estefan y Raúl de Molina dan la cara para hablar de su “atajaperro”, abordando el tema desde el humor y la cercanía que tienen desde hace dos décadas.

Esta semana, las redes sociales se dividieron en dos bandos luego de que los presentadores de Univision fijaran postura sobre los certámenes de belleza, lo cual terminó en un malentendido y una discusión en el estudio de televisión.

Conflicto en cámara

Por 28 años, Lili y Raúl han llevado las riendas del programa de farándula con gran conexión; sin embargo, cuando se trata de emitir opiniones, no siempre están de acuerdo. Esta vez, el conductor defendió a capa y espada su punto sobre los concursos, con una idea opuesta a la de la cubana y madre de la Miss Universo Cuba 2025, Lina Luaces.

Mientras el conflicto seguía, De Molina aseveró que la producción intentó silenciarlo: “Me parece una falta de respeto cómo me tratan aquí en el programa, porque a mí me están gritando que me calle y a Lili no le dicen que se calle”, expresó.

El clip corrió como pólvora por internet y se hizo viral en cuestión de minutos, generando debates sobre la relación laboral y personal entre ambos.

Lili y Raúl rompen el silencio

Los presentadores tomaron con humor el revuelo mediático e incluso bromearon con trasladar la “pelea” al cuadrilátero. Por su parte, “El Gordo” afirmó que continuará defendiendo sus puntos de vista.

“No, yo no me voy a pelear más con nadie, y es un problema, sale en todos lados. Déjame explicar una cosa, de todas maneras quiero decir que me peleo menos con Lili que con mi esposa, porque llevo con Lili 28 años, con Mili 32, pero las peleas con Mili son diarias, porque Mili me grita a mí y mi mamá nunca me gritó a mí en la casa”, comentó De Molina.