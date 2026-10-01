Lili Estefan y Raúl de Molina sostienen fuerte altercado en vivo ¡Polémica!

Un momento de tensión y molestia fue lo que se vivió en la última emisión del show "El Gordo y la Flaca". Sus conductores, Lili Estefan y Raúl de Molina, intercambiaron palabras de molestia por los concursos de belleza.

Conflicto en el programa

Aunque ambos, por 28 años, han llevado el programa con gran química, en la última emisión no fue igual; así lo expresó Lili al comentar que se ha vuelto muy "difícil" trabajar con su compañero.

El intercambio de opiniones salió a flote cuando Raúl cuestionó la defensa de Lili a los certámenes de belleza y llamó a Telemundo su planta televisiva.

Raúl, sin filtros, le preguntó a Estefan si sentía que Telemundo era su casa y no Univisión, canal oficial del programa.

"Nuestras cadenas Telemundo y Univisión, ambas están llenas de reinas. Y ahora que las veo, les tengo mucho más respeto", dijo Lili.

"No sabía que Telemundo era nuestra cadena", respondió Raúl.

La respuesta no fue del agrado de la popular "Flaca", quien colocó cara de molestia y desagrado por el momento.

Raúl: "Es mi programa"

Pero el momento no terminó ahí, Raúl siguió reclamando en cámara por las indicaciones del equipo de producción, que le expresaban a través del apuntador que guardara silencio.

“Raúl, le gritas, pero Lili sí puede seguir hablando. De verdad que me parece una falta de respeto cómo me tratan aquí en el programa. No importa que me traten así, el show fue hecho para mí hace muchos años atrás”, dijo.

El momento al aire dejó impresionados al público por la actitud de ambos, en especial de Raúl, quien desde hace tiempo viene presentando problemas con el show.

En el 2024 el conductor cubano reclamó que el programa ya no era el mismo de antes y que estaban limitando sus opiniones en cámara.

"Me quitan del aire cuando yo estoy hablando. Me parece triste que yo, que este show que fue creado para mí y para Lili hace 25 años y que se trata de lo que nosotros hablamos, venga un productor y me corte en el aire", comentó.