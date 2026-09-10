Leonardo Villalobos regresa a la televisión: Conoce la fecha y nombre del programa

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El lunes 14 de septiembre será el regreso a las pantallas del animador venezolano Leonardo Villalobos. Será por la señal de Globovisión que el zuliano de 56 años se reencontrarán con el público con el espacio titulado “Esta Noche”.

Detalles del show

A través de las redes sociales, el productor y periodista ha estado compartiendo los preparativos y entrevistas que ha realizado previo al gran estreno.

Un conteo regresivo de mucha felicidad para el exconductor de “Súper Sábado Sensacional”, que promete un show de cargado del mejor entretenimiento, formato distinto, que el público podrá pasarla muy bien y en el horario de las 10:00 p.m.

“Gracias por los mensajes tan bonitos se acerca el día nos vemos, el lunes 14 y les prometo que la vamos a pasar muy bien. Gracias”, dijo el conductor en una publicación de Instagram.

Villalobos ha comentado que el programa será de lunes a viertes, y para la primera emisión abordará la vida, obra y el legado del beato José Gregorio Hernández, quien dejó una huella imborrable en la historia, la fe y el corazón de todos los venezolanos.

Muestras de afecto en el medio

Carmen Julia Álvarez, Emma Rabbe, Carlos Guillermo Haydon, entre otros, dejaron colgado mensajes de felicidades a Leo por el nuevo paso en la televisión nacional.