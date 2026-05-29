La atrevida foto de Leonardo Villalobos y Richard Linares que se volvió viral

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Richard Linares celebra sus 61 años por todo lo alto, pero fue una inesperada publicación de Leonardo Villalobos la que terminó robándose el show en redes sociales.

El animador venezolano sorprendió al entrenador de misses con una divertida felicitación que rápidamente se volvió viral y generó una avalancha de comentarios entre seguidores, colegas y figuras del espectáculo.

Leonardo Villalobos y su felicitación

La imagen mostraba a ambos sin camisa, posando muy relajados en lo que aparentaba ser un estudio de televisión. Aunque muchos pensaron que se trataba de una fotografía inédita, la realidad es que fue creada con inteligencia artificial como parte de una broma.

“Qué lindos momentos vivimos en esa época cuando intercambiamos bronceador y te ponía aceite en la calva… hoy estás de cumple y te celebro”, escribió Villalobos junto a la imagen, desatando carcajadas entre sus seguidores.

Lejos de quedarse callado, Richard Linares respondió con el mismo tono jocoso que caracteriza a ambos. “Recuerdo esa foto cuando participamos en el Mister Venezuela. Ganaste porque eras el favorito de Osmel”, comentó el entrenador, provocando aún más reacciones en la publicación.

Los usuarios no tardaron en sumarse a la divertida publicación: “Que linda pareja dios los bendiga”, “Secreto de la montaña jajajjaa”, “Que chinazo Leonardo”, “Se perdió esa cosecha”, “Les falta decir divino”.

Richard celebra con bombos y platillos

Más allá de la divertida publicación de Villalobos, Richard Linares ha recibido innumerables muestras de cariño por motivo de su cumpleaños número 61.

En su cuenta de Instagram, el reconocido entrenador personal ha compartido decenas de mensajes, videos y fotografías enviadas por amigos, alumnos, colegas y personalidades del entretenimiento venezolano.

Las felicitaciones dejan en evidencia el respeto y la admiración que ha construido durante décadas dentro del mundo del fitness, la televisión y los concursos de belleza.

Entre las figuras que le dedicaron mensajes especiales destacan la exreina de belleza Katheryne Bello, el actor José Ramón Barreto, el creador de contenido Lucho Mosqueda y el modelo Vito Gasparrini.