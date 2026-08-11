Leonardo Villalobos rechaza las recientes decisiones de Venevisión

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El animador venezolano, Leonardo Villalobos, confirmó, en una entrevista exclusiva concedida a “Está de Show”, que próximamente iniciará una nueva etapa profesional de la mano de Globovisión, aunque decidió mantener en reserva los detalles del nuevo proyecto.

La noticia supone un nuevo movimiento en la trayectoria de una de las figuras más reconocidas de la televisión venezolana, especialmente después de sus recientes experiencias en La Tele Tuya y Televen.

Aunque evitó adelantar el nombre, concepto o dinámica del espacio que prepara, Villalobos sí dejó claro que se trata de un proyecto con el que comienza un nuevo camino en la llamada ‘G Dorada’.

Leonardo Villalobos prepara una sorpresa

El regreso de Villalobos ocurre después de su participación en “Estrellas de la Cocina”, producción de Televen en la que compartió la conducción con Andreína Castro.

El espacio culinario reunió a 16 participantes en su primera temporada y apostó por una competencia centrada en la gastronomía venezolana. Televen presentó el formato como una propuesta para resaltar los sabores, tradiciones y cultura gastronómica del país.

Posteriormente, el animador continuó vinculado a la segunda temporada del reality, que amplió su propuesta para enfrentar a reconocidas celebridades venezolanas en diferentes desafíos culinarios.

Ahora, su llegada a Globovisión abre una interrogante entre sus seguidores: ¿Qué tipo de programa prepara el conductor? Por el momento, el zuliano prefiere guardar silencio.

Su opinión sobre el final de Sábado Sensacional

Durante la conversación también hubo espacio para recordar uno de los momentos que más ha generado comentarios entre quienes siguen la televisión nacional y es la salida del aire de Sábado Sensacional.

Para Villalobos, el histórico programa representa mucho más que un espacio de entretenimiento. El animador considera que su permanencia durante décadas permitió que el formato se convirtiera en parte de la memoria colectiva de varias generaciones de venezolanos.

Por esa razón, fue contundente al referirse a su desaparición de la pantalla. “Para mí, ojo yo no los critico, no soy dueño del canal, para mí fue un error acabar con una marca que es parte del ADN de los venezolanos”, expresó.

Pese a cuestionar la decisión, Leonardo dejó claro que su opinión no pretende convertirse en una crítica hacia Venevisión. De hecho, aprovechó la oportunidad para reafirmar el profundo cariño que siente por la planta televisiva que durante más de 15 años consideró su casa.