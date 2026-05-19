Lele Pons reveló el lado más difícil de convertirse en mamá

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La influencer venezolana Lele Pons, sorprendió a sus seguidores al sincerarse sobre uno de los momentos más vulnerables de su personal luego de haberse convertido en madre por primera vez.

La criolla confesó que, sufrió de depresión postparto, mostrando así una faceta mucho más íntima al hablar abiertamente sobre la salud mental y maternidad, pese a estar constantemente acompañada por su esposo y padre de su hija, Guaynaa.

La confesión de Lele Pons

La revelación ocurrió durante una dinámica grabada por el creador de contenido Zachery Dereniowski, conocido en redes como MDMotivator.

En el video, el influencer aparece con los ojos vendados sosteniendo un cartel que invita a abrazarlo si alguien ha atravesado depresión o ansiedad. Fue entonces cuando Lele se acercó, lo abrazó y al ser consultada sobre cómo se encontraba, respondió con honestidad.

“Postparto. Es algo nuevo para mí”, dijo Lele, abriendo una conversación sobre una realidad que viven muchas mujeres después de dar a luz. Ante su confesión, Zachery quiso ahondar en el tema.

“¿Cómo consigues mantenerte tan fuerte?”, preguntó. “Mi hija… tiene 9 meses”, compartió Lele. “¿Tienes algún mensaje para otras mamás?”, cuestionó él. Ante ello, la respuesta de la venezolana fue contundente: “Eres fuerte, estás haciendo un trabajo increíble”.

Pero eso no es todo. En su Instagram reforzó su discurso: “La depresión postparto en una realidad y muchas no hablan de eso porque, a menos que seas madre, ¡es difícil de entender! Es una montaña rusa de emociones y cambios hormonales”.

Finalmente añadió: “Esta publicación está dedicada a cada mujer que está pasando o ha pasado por el postparto, no estás sola. Estás haciendo un trabajo increíble. Eres una gran mamá”.

Lucha con la depresión

Esta no es la primera vez que Lele Pons habla de sus desafíos mentales. Anteriormente ha hablado sobre sus luchas desde que era niña, pues, ha lidiado contra el Trastorno Obsesivo Compulsivo, el Síndrome de Tourette, la depresión y el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad.

“Cuando yo no podía ni salir de mi casa o de mi carro o de mi cuarto, cuando te empieza a impactar de una forma negativa, que ya no puedes ni funcionar dije ‘debo tener ayuda, sino nunca voy a poder vivir bien’”, admitió en 2023 durante una entrevista con Un Nuevo Día.