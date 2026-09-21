La emoción de Alejandra Conde en el bautizó de su hija Martina

El fin de semana estuvo lleno de amor y celebración para la familia de la animadora y Miss Venezuela Mundo 2020, Alejandra Conde. La belleza bautizó a su hija, un momento muy especial en el que estuvo presente José Andrés Padrón como el padrino e Isabella Rodríguez como invitada.

El bautizo de Martina

El bautizo fue realizado en la Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle, en la isla de Margarita, donde la jovencita estuvo rodeada del amor de sus padres, tíos, tías, padrinos y amigos cercanos.

La bonita velada quedó inmortalizada en unas hermosas fotografías que Alejandra compartió con gran felicidad en Instagram, con mensajes de puro amor.

“Que Dios te bendiga siempre, mi Marti, que guíe tus pasos, tu mente y tu corazón cada día de tu vida. Gracias, familia; a ustedes, tíos virtuales, aún tengo mucho que mostrarles porque se han vivido conmigo muchas etapas y esta, sin que me quede duda, es la faceta que más amo”, escribió Conde.

El animador zuliano José Andrés Padrón se mostró muy feliz de finalmente bautizar a la pequeña Martina, poseedora de una enorme sonrisa y ojos negros parecidos a los de su madre.

Cumpleaños de Martina

Alejandra no solo realizó el bautizo de su pequeña, sino que también celebró su primer añito de vida. En las imágenes compartidas también se pudo ver la celebración con temática de sirena.