La drástica decisión de Ryan Castro ante el terremoto en Colombia

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Ante la emergencia por el terremoto en Colombia, Ryan Castro suspendió su concierto programado en Cali, uno de los lugares más golpeados por el movimiento telúrico.

Durante el mes de agosto, el cantante paisa tenía previstos varios shows en Cali y Bucaramanga, pero debido a los estragos en la capital vallecaucana, no se llevarán a cabo.

Concierto cancelado

Por medio de un comunicado publicado en sus plataformas digitales, explicaron que: “Ante los acontecimientos de las últimas horas en nuestro país y en solidaridad con todas las personas y familias afectadas, el concierto de Sendé The Last Dance programado para el próximo 22 de agosto en Cali será pospuesto”.

Hasta el momento, no han informado la nueva fecha para el concierto de Ryan Castro en Cali, pero advirtieron a las personas que no han adquirido sus entradas que pueden adquirirlas por los medios correspondientes y estar atentas a los canales oficiales sobre la reprogramación.

Mensaje de unión de Ryan Castro

Comprometido con el pueblo colombiano, Ryan Castro no solo fue uno de los primeros en apoyar la situación en los departamentos afectados por el sismo, sino que ahora extiende unas palabras de fuerza y unión a toda su gente.

“La situación que hoy atraviesa nuestro país nos pone ante un escenario de fuerza mayor y, por respeto a quienes están viviendo las consecuencias de esta tragedia, creemos que este es el momento de acompañarnos, ser solidarios y poner el corazón donde más se necesita. Como colombiano, me duele ver a mi gente atravesando momentos como este. Hoy no es momento de celebración. Hoy es momento de estar unidos, de acompañar a quienes sufren y de levantar entre todos a nuestro país”, agregó el artista colombiano.