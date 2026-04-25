La Dimensión Latina rendirá homenaje a la leyenda de la salsa Willie Colón en Caracas

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La legendaria orquesta La Dimensión Latina, la prestigiosa Sinfónica Ayacucho y La Alcaldía de Baruta, presentarán “La Dimensión Sinfónica”, un espectáculo sin precedentes titulado "El día de tu suerte" en homenaje al recordado cantautor y trombonista estadounidense Willie Colón.

Este concierto único, se llevará a cabo el próximo sábado 23 de mayo de 2026 en la Concha Acústica de Colinas de Bello Monte, en Caracas.

Bajo la dirección de la maestra Elisa Vegas y la conducción musical del maestro César Monges, mejor conocido como “Albóndiga”, el evento marcará un hito en la historia musical de Venezuela al lograr fusionar por primera vez la fuerza y el sabor caribeño de la salsa con la imponente potencia de una orquesta sinfónica.

El repertorio ha sido diseñado como un viaje emocional que incluirá una reinterpretación sinfónica de los grandes éxitos de Willie Colón y de la propia Dimensión Latina, piezas que forman parte esencial de la memoria colectiva y la identidad de varias generaciones de venezolanos.

Este encuentro celebra la trayectoria de dos instituciones de alto nivel. Por un lado, La Dimensión Latina llega con el respaldo de más de cinco décadas de éxito que la consolidan como una de las orquestas de salsa más importantes de América Latina.

Por el otro, la Sinfónica Ayacucho reafirma su posición como una de las principales instituciones musicales del país, destacándose no solo por su excelencia interpretativa, sino también por su constante esfuerzo en la captación de nuevos públicos.

Además de su valor cultural, el evento posee un importante componente social que busca retribuir a la comunidad y al arte nacional. Parte de los fondos recaudados durante el concierto serán destinados al Programa de Becas de formación para los jóvenes talentos de la Sinfónica Ayacucho, así como a la restauración de las invaluables obras murales del maestro Alejandro Otero que decoran la Concha Acústica de Colinas de Bello Monte, contribuyendo así a la preservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad.