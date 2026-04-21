La Dimensión Latina hace denuncia pública

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La Dimensión Latina compartió en redes sociales su molestia por malos tratos y daños en algunos de sus instrumentos. La agrupación estaba de regreso a Venezuela, tras una presentación realizada en la Ciudad de México, donde derrocharon talento y buena música.

Detalles de la denuncia

En un video posteado en Instagram los músicos denunciaron haber recibido una mala actitud de un trabajador de Copa Airlines, que lleva por nombre Cristopher Sarinas.

El trabajador habría obligado a la agrupación a llevar parte de sus instrumentos a una bodega del avión, según conociendo que los estuches tenían su permiso oficial de traslado en equipaje de mano.

“Copa Airlines para que nos respondan por lo sucedido y que el ciudadano Cristofer Sarinas quien fue quien nos obligó a viajar en estas condiciones se haga responsable”, expresó uno de los integrantes.

Los artistas mostraron como quedaron sus instrumentos destrozados, en especial los trombones.

En espera de respuestas

“Es un insensible, un irresponsable y una persona insensata al saber del reglamento, pero manejarlo todo a su favor. Estos instrumentos deben ser equipaje de mano, hacemos esta denuncia esperando que se haga viral”, indicaron.

Internautas comentaron el video pidiendo de manera inmediata una solución a las leyendas de la música, que siguen sonando en todo el mundo.

Hasta el momento la aerolínea bandera de Panamá, no se ha pronunciado.