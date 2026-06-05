La aparatosa caída de una reportera ante Claudia Sheinbaum se hizo viral

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Durante una conferencia de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, una reportera sufrió una caída en pleno desarrollo de la actividad que se ha hecho viral en redes sociales.

Como parte de las promociones del Mundial 2026, la mandataria realizó una actividad que consistía en arrojar un balón hacia los medios de comunicación, invitados y personas de su equipo. Fue entonces cuando una periodista, al intentar alcanzarlo, cayó de frente al estrado, rompiendo de manera abrupta con el protocolo habitual del encuentro.

Por su parte, un colega que la acompañaba también intentó tomar el balón sin éxito alguno. La presidenta auxilió a la mujer para luego tomar la esfera y volver a lanzarla hacia la misma área en un intento de poder continuar con lo planeado. Sin embargo, el reportero desvió el balón hacia otra zona.

Sin más intentos, Claudia Sheinbaum regresó a su lugar. Horas más tarde, el clip se posicionó en las plataformas digitales como uno de los más vistos del día y ha colmado de risas a todos los usuarios en línea.

Hasta el momento, la reportera que se cayó en la conferencia de prensa de la presidenta de México no ha sido identificada, pero es cuestión de tiempo para que las redes hagan su trabajo.

Fiesta mundialista en México

México albergará el primer partido de la Copa del Mundo que se jugará el jueves 11 de junio, en un pitazo inicial programado a las 2 de la tarde (hora local). En este primer encuentro de la jornada, la selección del país azteca tiene la tarea de imponerse en casa contra Sudáfrica.

Además, se tiene previsto un show musical en vivo durante la apertura con artistas como: