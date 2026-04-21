Kylie Jenner enfrenta demanda por presunta discriminación laboral

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Una exempleada de Kylie Jenner denunció maltrato, discriminación y explotación laboral mientras cumplía funciones como empleada doméstica en una de sus propiedades.

La denunciante de origen salvadoreño inició su labor el 10 de septiembre de 2024 en su residencia de Beverly Hills, pero poco tiempo después fue trasladada a otra propiedad en Hidden Hills, donde ocurrieron los abusos por parte de las supervisoras identificadas como Elsi y Patsy.

Un trato hostil

Angélica Vásquez sostiene que fue “tratada con hostilidad y exclusión” y “sometida a un acoso severo y constante” desde la primera vez. Según un reporte de TMZ, la extrabajadora habría sido menospreciada y humillado frente a otros empleados por su raza, origen y religión.

También experimentó la explotación aboral cuando le asignaban las tareas más difíciles a ella, siendo blanco de gritos y gestos despectivos. De acuerdo a su relato, una supervisora le llegó a lanzar ganchos de ropa tras quejarse del pago.

Kylie Jenner involucrada en el caso

Aunque Kylie Jenner no fue responsable directa de los maltratos, figura en la demanda por ser la empleadora y omitir las acusaciones de la trabajadora. En el documento, Vásquez solicita compensación por salarios no pagados, daños emocionales y daños punitivos.

En agosto de 2025, la salvadoreña puso fin a su contrato laboral, luego de presentar “síntomas compatibles con trastorno de estrés postraumático”.