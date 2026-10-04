Karol G, Elena Rose y Greeicy conquistan Miami al ritmo de “Orión”

El Hard Rock Stadium fue testigo de una noche mágica con la presencia de las cantantes Elena Rose y Greeicy en el concierto de Karol G en Miami, donde las tres artistas compartieron escenario.

Como parte del “Viajando por el Mundo Tropitour”, la artista colombiana llenó de invitadas especiales su último concierto en la Ciudad del Sol, el sábado 3 de octubre. Las intérpretes ya habían subido a la tarima junto a la “Bichota” en fechas anteriores, pero esta vez lo hicieron en un mismo show.

Por su parte, Greeicy dedicó unas palabras a su compatriota por permitirle formar parte de su momento histórico con el tour: “Anoche pasaron muchas cosas especiales. Fue mi último opening act para el Tropitour de la reina”.

Karol, Elena y Greeicy cantan “Orión”

La conexión musical se sintió cuando las tres interpretaron el tema “Orión”, original de Elena Rose, quien por primera vez lo comparte junto a otras estrellas femeninas de la música latina.

Por su parte, Karol G agradeció a las cantantes por su presencia en el recital y su aporte en su cuarta gira por el mundo.

“Teníamos que hacer algo juntas, porque esto que ven aquí me parece increíblemente poderoso”, comentó con profunda alegría. Además, para finalizar, regaló flores a sus invitadas mientras el público las ovacionaba por su presentación.