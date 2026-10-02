Bruno Mars y Karol G vuelven a protagonizar un romántico encuentro: ¿Hay corazón?

Bruno Mars y Karol G volvieron a cruzar sus caminos musicales, pero esta vez con una historia de amor como protagonista. Los artistas aparecen juntos en el videoclip de “Dance With Me”, uno de los temas del álbum “The Romantic” del estadounidense, estrenado recientemente.

La nueva producción audiovisual llega después de que ambos demostraran su conexión artística con “Still”, colaboración incluida en el disco “No me arrepiento de sentir tanto” de Karol G.

En aquel videoclip, los cantantes compartieron protagonismo durante una presentación de la colombiana en Los Ángeles. Ahora, la historia continúa, aunque con Bruno Mars tomando el control de la escena.

Karol G y Bruno Mars, una historia de amor en pantalla

En “Dance With Me”, la paisa aparece vestida de blanco y aparentemente molesta mientras habla por teléfono con Bruno. El cantante, decidido a recuperar su atención, lleva el romance a otro nivel y aparece frente al balcón de la artista acompañado por músicos de cuerda.

La escena cambia cuando Karol G, todavía con cierta resistencia, observa al intérprete desde arriba. Finalmente, baja por unas largas escaleras y ambos terminan fundiéndose en un apasionado abrazo, mientras los fuegos artificiales iluminan el momento.

A partir de ahí, la tensión desaparece y los dos artistas protagonizan una romántica coreografía en la que bailan muy juntos, cerrando el videoclip con una reconciliación que parece sacada de una película.

Su química vuelve a dar de qué hablar

las últimas semanas, la relación artística entre ambos ha generado especial atención entre sus seguidores, especialmente después del lanzamiento de “Still”, canción en la que la reggaetonera canta completamente en inglés por primera vez en su carrera.

Además, Bruno Mars la acompañó sobre el escenario durante su concierto en Los Ángeles, donde interpretaron su canción frente al público. Aquella presentación alimentó todavía más el interés por la dupla, que ahora vuelve a compartir pantalla con una historia mucho más romántica.