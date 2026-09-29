Bruno Mars muestra sus “celos” por la aparición de Drake con Karol G: “Debo recuperarla”

La aparición de Drake en el concierto de Karol G, el pasado 27 de septiembre, desató los “celos” de Bruno Mars, quien manifestó libremente su interés por recuperar la atención de la latina con quien despertó rumores de una relación tras colaborar con ella en el tema “Still”.

Durante el concierto de la colombiana celebrado en Houston, la euforia se apoderó del público cuando Karol interpretó “Ahí”, canción que comparte con el canadiense. Cuando el tema estaba llegando a su parte final, Drake se posó sobre la tarima para sorpresa de los miles de asistentes.

Ambos bailaron con movimientos cercanos mientras la pista corría. Aquella complicidad se hizo viral en redes sociales y los fanáticos no dejaron de comentar el momento que llegó a oídos de Mars.

Por último, el rapero interpretó “One Dance”, el exitoso tema que lanzó en 2016 junto a Wizkid y Kyla, y que se convirtió en una de las canciones más reconocibles de su carrera.

Bruno Mars envía un mensaje a Karol

El intérprete de “Die With a Smile” bromeó sobre el nuevo junte entre Karol y Drake, a quienes etiquetó en el post. “¡Cuando ves a Drake bailando con la latina que te gusta en 4K! ¡Respóndeme cuanto antes! ¡Tengo que recuperarla! ¡Debo recuperarla! ¡La recuperaré!”, escribió el multiganador del Grammy junto a una foto suya mirando seriamente por la ventanilla de un avión.

A finales de agosto, Karol G y Bruno captaron la mirada del mundo con una serie de fotografías que dejaban entrever su estrecha amistad, cosechada desde su colaboración.

Las imágenes de los famosos se hicieron públicas un día después de que el intérprete escribiera en su perfil: “Cuando lo único que quieres es paz, pero te estás enamorando de una latina”.