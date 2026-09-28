El candente baile de Drake y Karol G en Houston

Karol G tenía preparada una noche especial para sus seguidores en Houston, Texas, quienes asistieron a su show en el Reliant Stadium, correspondiente a su gira “Viajando por el mundo Tropitour”.

Cuando ya casi terminaba “Ahí”, uno de los temas más exitosos del álbum “No me arrepiento de sentir tanto”, Drake apareció en medio de su concierto y se apoderó del escenario junto a la colombiana.

La aparición ocurrió el domingo 27 de septiembre, durante la única fecha de la gira de Karol G prevista en Houston. Y aunque el público ya disfrutaba del espectáculo, la presencia del canadiense elevó la energía del recinto.

Drake apareció y subió la temperatura

El momento ocurrió cuando Karol G estaba interpretando “Ahí”, la colaboración que comparte con Drake. Cuando la canción estaba llegando a su parte final, el canadiense apareció sobre la tarima para sorpresa de los miles de asistentes.

Drake y Karol G se acercaron, bailaron y mostraron una evidente complicidad mientras terminaban de interpretar el tema.

Sus movimientos muy pegados hicieron que la temperatura subiera dentro del recinto pero también en las redes sociales, donde los videos del encuentro comenzaron a circular rápidamente.

La presentación no se quedó en “Ahí”. Después de compartir este momento de su colaboración, Drake tomó el micrófono para interpretar uno de sus mayores éxitos.

Drake y Karol G se fueron con “One Dance”

Con el público completamente entregado, el rapero interpretó “One Dance”, el exitoso tema que lanzó en 2016 junto a Wizkid y Kyla y que se convirtió en una de las canciones más reconocibles de su carrera.

Una década después de su lanzamiento, el canadiense volvió a llevarla a un escenario multitudinario y esta vez tuvo como compañera a Karol G.

La aparición también tiene un antecedente reciente, pues, Drake ya había estado presente en un concierto de 'La Bichota' en Toronto durante julio, aunque en aquella ocasión apareció como invitado entre el público y en las pantallas del lugar, sin subir al escenario.