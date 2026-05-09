Julie Restifo protagoniza junto a su hijo Jan Vidal “La Promesa”

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El programa cultural “Nos Vemos En La Concha”, celebra este mayo el “mes de las madres” con la presentación especial de la obra teatral “La Promesa”, una emotiva y laureada pieza que une en escena a la primera actriz Julie Restifo junto a su hijo mayor Jan Vidal Restifo.

En una conmovedora historia y entrelazando así los lazos artísticos y de sangre que los unen, con esta función que será el próximo viernes 15 de mayo a las 7:00 pm, con entrada totalmente gratis en La Concha Acústica de Bello Monte está disponible para todo público.

Tras fondo de la trama

“La Promesa” es una pieza dirigida y escrita por Javier Vidal, a partir de un relato del escritor Diego Arroyo Gil, que narra el encuentro entre Amal Daif (Restifo), una libanesa, viuda y profesora de árabe que llegó a Venezuela en los 70 y un joven periodista, Alejandro (Jan), que quiere aprender el idioma por motivos personales.

Ambos personajes tienen deseos ocultos pero lo que más añora ella es volver a visitar su tierra natal y le hace una petición al santo de su devoción, San Sharbel (adorado por los católicos maronitas) que hará el milagro de cumplir sus deseos.

Es una obra que habla de la viudez, de los hijos, de lo absurdo de las guerras, de la migración de principios del siglo pasado y la que nos afecta en la actualidad, que se adentra en el poder de la fe y la fuerza del amor, que hacen posible que se cumplan todos los deseos a cambio de una promesa.

Bajo la producción “Jota Creativa”, llega este montaje a “Nos Vemos en La Concha”, programa que ya lleva siete años llevando los más prestigiosos y aplaudidos espectáculos teatrales a la amplia comunidad caraqueña y la cita para ver a madre e hijo en escena es este viernes 15 de mayo.

A partir de las 5:00 pm se abre la puerta para La Concha Acústica ubicada en Colinas de Bello Monte y los asistentes podrán ingresar con entrada libre a ver “La Promesa” a las 7:00 pm, con la seguridad y vigilancia garantizada por parte de la Alcaldía de Baruta.