Juan Luis Guerra y Carlos Vives juntos en una pegajosa canción

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“Buscando el mar” es la nueva canción de los reconocidos y respetados cantantes latinos, Juan Luis Guerra y Carlos Vives. El tema que ya se encuentra en las plataformas digitales, forma parte de la más reciente producción del colombiano, que tiene como título El último disco, Vol. 1.

Con la nueva producción Vives de 64 años rinde homenaje a su natal Colombia y al escritor y guionista Gabriel García Márquez, a quien en repetidas ocasiones ha mostrado profunda admiración cultural.

Un despliegue visual del Caribe

El videoclip publicado en YouTube, retrata a la perfección las playas, costas del Caribe, cielos, nubes e increíbles manglares. Todo un deleite visual y talento de los artistas, que son todo un referente de la música latina en el mundo.

Carlos se muestra fresco con un vestuario en color blanco. Mientras que el dominicano fue fiel a su estilo casual, sin olvidar sus lentes y sombrero.

El audiovisual inspirado en la novela “Cien años de soledad”, obra famosa en todo el mundo de Márquez, acumula hasta el momento más de sesenta mil reproducciones y comentarios, por ser la primera colaboración de ambas estrellas.

Ritmo y lírica

“Buscando el mar” es una mezcla de sabor, pop y el ritmo característico del Caribe, acompañado de versos que reflejan el amor de ambos por la música.

“Yo sigo buscando el mar y tu corazón no está. En esta barca perdida, en la soledad, yo sigo buscando el mar y tu corazón no está cómo quisiera en la vida volverte a encontrar”, dice el verso central.

Admiración mutua

Tras el lanzamiento, el artista colombiano dedicó unas palabras a su colega a través de redes sociales.

“Hay canciones que se sienten especiales desde el primer momento y más cuando tienes la oportunidad de compartirlas con alguien a quien admiras profundamente. Grabar “Buscando el Mar” junto a Juan Luis fue un verdadero privilegio”, escribió Carlos en Instagram.