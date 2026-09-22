José Manuel Lugo presenta su tema "Venezuela Hoy", una melodía de amor por el tricolor nacional

El cantante y compositor venezolano José Manuel Lugo Monroy estrenó en plataformas digitales su tema “Venezuela Hoy”, una propuesta que fusiona su potente voz con el sonido del bajo, las maracas y el arpa.

Respaldo del público a la música tradicional

El sencillo fue lanzado recientemente en YouTube, en la que Lugo ya acumula miles de interacciones y comentarios de halagos del público.

La canción rinde homenaje a los ciudadanos venezolanos, resalta la resiliencia y el esfuerzo con el que trabajan a diario por sus metas y sueños.

Lugo, nacido el 27 de octubre de 1990 en Los Teques y criado en Las Tejerías en el estado Aragua, mantiene el compromiso de enaltecer las tradiciones de la música llanera a través de su voz.

Entre su repertorio destacan temas como “Corazón de aguardiente”, “El hueco”, “Mi sombrero”, “Háblame claro” y “El golpe de los Therians”.

El artista inició su formación musical a los 10 años en Las Tejerías, donde recibió sus primeras lecciones de folclor llanero de la mano del profesor Luis Arrieta.

Consolidación de su trayectoria

A los 21 años alcanzó un momento clave en su carrera al lanzar su primer álbum "La balanza de tu amor", bajo la autoría y guía del poeta guariqueño Danilo Soler.

Más adelante, en 2017, su incorporación al proyecto Corazón Llanero le permitió impulsar su carrera y grabar otro de sus éxitos como “Si soy el perro”.

Con este nuevo lanzamiento, el cantautor continúa trabajando activamente para expandir su música y dejar en alto el tricolor nacional.