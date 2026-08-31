El video del llanero Vitico Castillo que lo convirtió en objeto de burlas en redes

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El cantante venezolano de música llanera Vitico Castillo volvió a convertirse en protagonista en redes sociales, esta vez por una interpretación que se aleja de su habitual repertorio criollo.

El artista compartió un video en el que se animó a cantar “Yo te amo” de Chayanne, pero con un particular toque de cumbia. No obstante, eso no fue lo único que llamó la atención, pues, la vestimenta del llanero también desató una ola de opiniones en la caja de comentarios.

Vitico Castillo y su confesión sobre “Yo te amo”

En la publicación, Castillo dejó claro que la canción no es precisamente nueva para él. Según explicó, conoce el tema desde que salió, a finales de los años 90, y aseguró que se la aprendió porque, en su opinión, tiene todos los ingredientes para conquistar.

“Quiero decirle a los que no saben, que esa canción me la sé desde que salió, por allá por los años 1999 al 2000 y me la aprendí porque es un palo pa’ enamorar mujer”, escribió el cantante en la descripción del video.

La confesión le puso un ingrediente divertido a la interpretación, especialmente porque Castillo dejó entrever que “Yo te amo” ha formado parte de su repertorio para conquistar en más de una ocasión.

El tema de Chayanne fue lanzado originalmente en 1998 como parte del álbum “Atado a tu amor” y se convirtió en una de las canciones románticas más reconocidas del artista puertorriqueño.

Sus seguidores se burlaron de la interpretación

Aunque Vitico dejó claro que conocía la canción, sus seguidores encontraron rápidamente motivos para bromear con el video. Algunos comentarios se enfocaron precisamente en la manera en que interpretó el tema y en lo que parecía ser su conocimiento de la letra.

Pero la música no fue el único detalle que generó comentarios. El ajustado vestuario que lució el cantante también se convirtió en blanco de las bromas de quienes reaccionaron a la publicación.

“Co$@ compae usted cómo que se la pasa con Arturo Padilla”, “Chayanne la compone y Vitico la descompone”, “Compa de cariño y con sinceridad quédese cantando LLANERA”, “Vitico farmeando Aura con sus pantalones” y “Me imagino que se bañó con aceite para ponerse ésos chumbos”, son algunos de los mensajes que recibió.

¿Quién es Vitico Castillo?

Víctor Ramón Castillo Flores, conocido artísticamente como Vitico Castillo y apodado ‘Lo Amarillo de la Ñema’, es un cantante y compositor venezolano identificado con la música llanera.

Nació en el estado Apure y creció ligado a las tradiciones y labores del campo, una experiencia que posteriormente marcó su identidad artística. Antes de consolidarse en la música, Castillo también cursó estudios universitarios y obtuvo el título de abogado.

Su carrera discográfica comenzó a tomar fuerza en 2001 con “El hijo de Taita”, producción que realizó junto a Iván Bolívar. Posteriormente llegaron trabajos como “Corazón de concreto” y “No mata, pero aporrea”, además de canciones que se han convertido en parte de su repertorio.