Hija del humorista Henry Rodríguez superó el cáncer ¡Un milagro!

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Chirley, hija del actor y comediante venezolano Henry Rodríguez superó el cáncer. Así lo revelaron hace algunas semanas en redes sociales, con un emotivo video de la mujer realizando el simbólico toque de la campana, un gesto que representa el fin del tratamiento y su victoria del cáncer.

Superación de la enfermedad

La encargada de publicar el video fue la señora Melania, madre de Chirley y pareja de Henry Rodríguez.

El clip fue posteado en las primeras semanas de este mes de abril, apareciendo ambos padres muy felices y agradecidos por la sanación de su hija.

Chirley muy emocionada tocó la campana con fuerza, al mismo tiempo que sus progenitores la acompañaban y llenaban de abrazos.

La mujer recibió un enorme oso de peluche, flores y una corona como celebración de su victoria en contra del cáncer, del cuál no se conocen muchos detalles.

“Gracias a nuestra fe, estamos dando gracias a nuestro Señor Jesucristo por el milagro de nuestra hija. AMÉN”, escribió la señora Melania en su perfil oficial de Instagram.

El video despertó múltiples mensajes de felicidad, entre ellos de la actriz y exreina de belleza, Sabrina Salemi.

Una familia llena de fe

A través de Instagram, la pareja del humorista criollo recordado por haber trabajado en el show “¡A Que te Ríes!”, comparte su fe cristiana, posteando videos con versículos de la biblia.