Hija de José Luis Rodríguez "El Puma" con espléndido bronceado y bikini

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Un fin de semana de relajación, belleza y sensualidad en la playa fue lo que vivió Génesis, la hija menor del cantante, actor y compositor venezolano José Luis Rodríguez “El Puma”.

Belleza playera

A través de Instagram, la también actriz que brilla en Hollywood posteó un carrusel de imágenes luciendo un bronceado sensacional en traje de baño.

Su figura delgada y tonificada fue mostrada a la perfección con el bañador, lentes y una pañoleta que le dieron un estilo fresco para la playa.

Rodríguez vuelve a demostrar que es una apasionada del mar, sol y de posar con pequeños trajes de baño que resaltan la tonificada silueta que tiene.

“Tranquila punto com”, escribió la joven en el pie de foto de la publicación, la cual desató mensajes de halago por lucir tan bien.

Génesis brillando en Hollywood

Hoy Génesis lleva una carrera llena de éxitos trabajando en importantes producciones en inglés, como "Lioness", al lado de Zoe Saldaña, "El agente nocturno" y "The Umbrella Academy", estas dos últimas con la reconocida plataforma Netflix.

En dichas series compartió escena con grandes figuras, mostrando su talento para dar vida a diversos personajes tanto en español como en inglés.

Su famoso padre, intérprete de “Pavo real”, se ha mostrado en diversas entrevistas muy orgulloso del trabajo de Génesis, esperando que sigan los éxitos y proyectos en su carrera.