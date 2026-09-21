Hija de Javier Vidal y Julie Restifo anuncia su embarazo: "El regalo"

La actriz y modelo venezolana Josette Vidal anunció en redes sociales que se encuentra en la dulce espera de su primer hijo con Manuel González Cárdenas, un DJ, locutor, periodista y experto musical venezolano.

Anuncio del embarazo

En una publicación de Instagram, la protagonista de la novela “Nacer contigo” posteó un carrusel de imágenes posando muy unida a su pareja y mostrando cómo su pancita ya se nota abultada y grande.

“El regalo más hermoso de nuestras vidas”, escribió la hija de los actores Javier Vidal y Julie Restifo en Instagram.

En las fotografías tomadas por Claudia Wiesner, Josette aparece junto a Manuel González en un sofá, posando con su barriguita al aire y mostrando su amor y emoción por la llegada del bebé.

Unión de Josette y Manuel

Fue en el año 2022 que los futuros padres se casaron en Galipán, con una recepción junto a familiares y amigos más allegados.

Josette dio el gran “Sí, acepto” en compañía de sus padres, quienes la llevaron del brazo, un momento de amor que fue compartido por Julie en redes sociales.

La publicación del embarazo se llenó de mensajes de felicitaciones por parte de diversas figuras como Leo Aldana, Luis Olavarrieta, José Ramón Barreto, María Gabriela De Faría, Amanda Gutiérrez, entre otros.