Hermana de Paula Bevilacqua en conflicto: su ex denuncia que no lo deja ver a sus hijos

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Vanessa Bevilacqua, hermana de Paula Bevilacqua, se encuentra en el ojo del huracán luego de que su expareja, Pedro González, utilizara sus plataformas digitales para denunciar públicamente las condiciones bajo las cuales, según afirma, puede compartir con sus dos hijos.

A través de varias historias publicadas en su cuenta personal, González dejó ver el profundo impacto emocional que le estaría causando la situación actual.

Vaness Bevilacqua y las supuestas restricciones

En una de las publicaciones, Pedro compartió una fotografía junto a su hija Martina acompañada de un emotivo mensaje en el que expresó cuánto la extraña y cuánto desea compartir más tiempo con ella.

“Te extraño. Hija te amo. La mentira necesita complicidad mientras la verdad habla por sí sola”, escribió el ingeniero. La denuncia tomó mayor fuerza cuando aseguró que actualmente sus encuentros con los niños estarían limitados a dos horas semanales y bajo supervisión.

En otra de sus publicaciones, apareció abrazando a su hijo Mariano y afirmó que el menor se ha visto obligado a desarrollar resiliencia desde muy temprana edad debido a circunstancias que, según él, escapan de su control.

“Te tocó ser resiliente a tu corta edad. Por la maldad desbordada de personas que dicen amarte y de la complicidad de un sistema corrupto (…) Violan tu derecho y voluntad de querer estar con tu papá. Nada podrá borrar el sentimiento que nos une”, apuntó.

“Nadie podrá con mentiras engañar lo que se explica solo. Hoy nos toca vernos 2 horas a la semana en un cuarto obligados. Limitándonos el compartir con la familia”, concluyó el también deportista.

¿Qué habría ocurrido entre ellos?

La polémica se reforzó cuando la creadora de contenido conocida como La Parcera Jostin decidió pronunciarse sobre el caso. Según comentó en sus redes sociales, la ruptura entre Vanessa Bevilacqua y Pedro González habría ocurrido en términos complicados.

Asimismo, aseguró que los conflictos se habrían intensificado después de que González iniciara una nueva relación sentimental. De acuerdo con esta versión, ese escenario habría derivado en cambios dentro del esquema de convivencia de los menores con su padre.

Sin embargo, hasta el momento estas afirmaciones corresponden a versiones difundidas públicamente y no han sido confirmadas por las partes involucradas. No obstante, Paula Bevilacqua salió en defensa de su hermana.

“Cuando la información está incompleta esto es lo que genera, juicios sin bases. Existe una realidad que no se puede exponer porque eso está en tribunales. Cuando se pueda decir todo en lo que incumple el padre de los niños, entenderán lo que en el fondo ocurre”, replicó la animadora.

Entre tanto, aseguró que, Pedro sí tiene la posibilidad de convivir normalmente con los niños: “El señor jamás ha dejado de ver a sus hijos, tiene su convivencia normal de padres separados. No entiendo el show”.