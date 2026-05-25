Galán venezolano se compromete con su novia colombiana

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A través de su cuenta de Instagram, el galán venezolano Giancarlo Pasqualotto anunció su compromiso con su novia Victoria Jiménez. La publicación recolecta los mejores momentos de una velada en alta mar, donde el actor le pidió matrimonio a su amada.

El hermano de Mónica Pasqualotto derramó miel en el post con un mensaje de amor a su prometida, cargado de agradecimiento por haber llegado a su vida. “Después de tantas experiencias, aprendizajes, caídas y sueños… llegó ella”, destacó.

La pareja celebró esta nueva unión a bordo de un yate, compartiendo más que una simple tarde. En el material divulgado en su perfil, la velada contó con botellas de vino, aperitivos y un ramo de rosas que se robó el protagonismo.

“Llegó esa mirada que abraza el alma y esa forma de amar que te recuerda que todavía existen historias reales, profundas y mágicas. Hay personas que aparecen para enseñarte algo… Y hay otras que llegan para cambiarte la vida por completo”, agregó en el post.

Mensajes de apoyo

Los comentarios se desbordaron de mensajes de cariño y apoyo por parte del medio artístico y seguidores del también cantante. Viviana Gibelli, Inés María Calero y Omar K11 fueron algunos de los que dejaron sus buenas vibras a los novios.

Primer matrimonio de Giancarlo Pasqualotto

Giancarlo Pasqualotto estuvo casado con Alejandra Pulido, en un matrimonio que se concretó ante los ojos de Dios el 27 de noviembre de 2007. Esta relación sufrió altibajos hasta su separación en 2012, después de dos hijos y años de amor.