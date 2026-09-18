Gaby Spanic regresa a Venezuela, tras años de éxito en el exterior

“En mi amado país, Venezuela”, con este mensaje fue como la actriz y exreina de belleza Gaby Spanic confirmó que se encuentra en la tierra que la vio nacer y formarse como una profesional de la televisión.

Gaby en Caracas

Fue a través de su perfil en X que la Miss Guárico en el Miss Venezuela 1992 reveló la noticia que ha despertado la emoción de sus fanáticos por tenerla en casa, para vivir momentos de conexión al lado de su familia.

En su perfil de Instagram, Spanic también posteó videos de sus primeras horas en el país disfrutando en la intimidad de su casa con su perrito, entrenando su cuerpo en Cerro Verde y hasta de compras.

En un video, la protagonista de la exitosa novela "La Usurpadora" aparece en un supermercado disfrutando de la variedad de quesos nacionales, en especial guayanés, Santa Bárbara, telita, de mano y palmizulia.

Mensajes de la artista

“Dios, los quesos mejores del mundo son de Venezuela. Tengo la boca hecha agua”, expresó con cariño, mostrando que le hacía falta volver a conectar con sus raíces.

Aún no se conoce si la estrella de 52 años y amada en todo Brasil, estará visitando el estado Guárico, específicamente el municipio Ortiz, donde nació y pasó los primeros años de su vida.

“Bienvenida, Gaby. Vente para Calabozo. Vamos a comer cachapas con cochino”, es el comentario de un internauta.