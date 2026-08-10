Gaby Espino revela sin filtros los dos hombres que han marcado su vida

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La actriz, modelo y empresaria venezolana Gaby Espino habló en una reciente entrevista de los hombres que han marcada su vida amorosa y de quienes guarda memorias de lo vivido, resaltando que en su momento le enseñaron muchísimo.

Los dos grandes pilares de su vida

Se trata de Cristóbal Lander y Jencarlos Canela, dos hombres que le dieron la gran felicidad y el honor de convertirse en madre de dos jóvenes llamados, Oriana y Nickolas.

La artista destacó que ambos tienen un lugar muy especial en su corazón por haber con ellos consolidado su familia. Un vínculo que jamás podrá romperse o terminar, ya que es fundamental el apoyo que como padres les ofrecen a sus hijos, pese a estar separados.

“Fue con los que tuve hijos. Esas dos personas con las que yo hice familia, imagínate, son las personas que más aprendizajes me han dado porque, además, siguen siendo mis socios y mis compañeros de vida en la crianza de mis hijos”, expresó emotiva la actriz.

Asimismo, destacó que todo lo que vivió en cada momento de la relación le forjaron un camino, que hoy la llevan a ser una mujer fuerte, líder y en paz en el vínculo que aún mantiene con ambos por la seguridad de sus hijos.

Unidos en cada etapa

Desde que Gaby se separó de ambos actores, se le ha visto muy unidos y cercanos en momentos especiales como cumpleaños, navidades y recientemente, en la graduación de sus dos hijos.

Para Canela, Oriana fruto de la relación de Gaby con Cristóbal Lander, es una hija más, ya que cuando inició su romance con la venezolana, "Ori", como la llama de cariño, era muy pequeña, lo que permitió construir un afecto genuino entre ambos.