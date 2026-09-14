Gaby Espino ingresa a un selecto "Club de Millonarios"

La actriz y empresaria venezolana Gaby Espino celebra un momento muy importante en su emprendimiento Farmasi, el cual la ha llevado a ser parte de un selecto grupo de “Club de Millonarios”.

Gaby en selecto grupo

A través de su perfil oficial de Instagram, la belleza criolla que protagonizó la exitosa novela “Más sabe el diablo”, posteó imágenes con un cheque que tiene la enorme cifra que se ha llevado por la entrega a los años con la línea de mujeres emprendedoras de Estados Unidos y otros países.

Gaby aseveró que para ella no es importante la jugosa cifra ni el reconocimiento, sino la fuerza y los años entregados a que la empresa sea exitosa y sume a más mujeres líderes.

“Ayer recibí mi reconocimiento del “Club de Millonarios”. Es un reconocimiento que no habla solamente de una cifra. Habla de la mujer que se atrevió a comenzar de cero en una industria completamente nueva. De la que decidió volver a ser principiante cuando ya tenía una carrera construida”, dice parte del texto.

Asimismo, resaltó que su trabajo en las redes sociales ha sido su principal soporte para expandir la marca en todo el mundo, en especial su perfil de Instagram, en el que está a punto de alcanzar los 14 millones de seguidores.

Gaby ganando dinero

Gaby, madre de dos adolescentes llamados Oriana y Nickolas, agradece haber tomado hace años la decisión de parar su carrera en la televisión para dedicarse de lleno a las finanzas y negocios que hoy le dan la suma de $2,383,112.11.

“Qué bueno que lo hice. Por una versión de mí que jamás habría conocido si me hubiese quedado únicamente en lo conocido”, destacó.

Finalizó agradeciendo a las mujeres detrás de la empresa que cada día dan lo mejor de sí para el éxito y brillo que hoy tiene Farmasi.