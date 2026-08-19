Gabriela de la Cruz se lanza al agua antes de partir de Venezuela

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La historia de amor de Gabriela de la Cruz y Diego Osio acaba de dar un giro importante. La reina de belleza y el futbolista venezolano decidieron convertir su relación en matrimonio justo antes de emprender una nueva etapa marcada por un destino internacional.

La pareja, que había anunciado su compromiso apenas días atrás, finalmente formalizó su unión en una ceremonia civil de carácter íntimo. El paso llega en un momento especialmente significativo para ambos, pues Diego se prepara para continuar su carrera profesional lejos de Venezuela.

Gabriela de la Cruz no tardó en dar el “sí, acepto”

La Miss Supranational 2019 había sorprendido a sus seguidores a mediados de agosto al mostrar el anillo que recibió de manos del defensor.

La propuesta en un escenario rodeado de naturaleza y bajo un ambiente romántico en las playas del Parque Nacional Morrocoy. En las imágenes difundidas entonces podía verse al futbolista arrodillado mientras le pedía matrimonio.

De La Cruz acompañó aquel anuncio con un mensaje en el que dejó claro lo importante que había sido para ella recibir la propuesta. “Gracias por amarme, cuidarme, respetarme y por hacerme la pregunta que tantas veces soñé”, escribió en sus redes sociales.

“Me preguntaste si quiero pasar el resto de mi vida contigo y mi respuesta es que una vida contigo se me queda corta. Yo te quiero hasta la eternidad”, añadió.

La boda llegó poco después de ese anuncio, transformando en realidad un compromiso que sus seguidores apenas comenzaban a celebrar.

Un matrimonio que vivirán fuera de Venezuela

Su boda se celebró el martes 18 de agosto por la tarde, donde estuvieron rodeados solo de sus seres más queridos, tal como se aprecia en diferentes imágenes que ya corren como pólvora en redes sociales.

El matrimonio coincide además con un cambio trascendental en la carrera de Diego Osio. El defensor venezolano, de 29 años, se incorporó al Al-Zawraa de Irak para la temporada 2026-27, después de desarrollar buena parte de su trayectoria en el fútbol venezolano.

Osio inició su carrera profesional en Carabobo y posteriormente pasó por equipos como Caracas FC, Academia Puerto Cabello y Deportivo La Guaira, además de haber tenido una experiencia en el fútbol colombiano.

Su nuevo desafío en el Al-Zawraa supone, por tanto, un nuevo capítulo internacional para el jugador.