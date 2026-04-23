Flow Morati: el talento venezolano que empieza a sonar fuerte en la escena urbana

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En medio del constante surgimiento de nuevos nombres en la música urbana, un artista venezolano comienza a abrirse paso con fuerza propia y ese es Flow Morati.

Su nombre ha ganado relevancia recientemente luego de recibir el respaldo del colombiano Feid, un gesto que, aunque breve, ha servido como impulso mediático para su carrera.

Flow Morati en el radar urbano

El reconocimiento llegó cuando Feid compartió en redes sociales un video del artista interpretando su tema “Contacto Cero” durante una presentación en Lechería. La publicación despertó el interés de miles de usuarios y generó nuevas miradas hacia el proyecto musical del venezolano.

Aunque no se trató de una colaboración directa, el gesto del cantante colombiano funcionó como un “espaldarazo” clave para amplificar el alcance de la canción, que ya venía viralizándose en plataformas digitales.

De Guarenas al escenario: ¿Quién es Flow Morati?

Flow Morati es un joven cantante venezolano originario de Guarenas, desde donde ha comenzado a construir su carrera dentro del género urbano.

Su propuesta destaca por un sonido fresco y contemporáneo que conecta con audiencias jóvenes, combinando ritmos urbanos con letras cercanas a experiencias cotidianas. Esta identidad le ha permitido diferenciarse dentro de una escena altamente competitiva.

A pesar de estar en una etapa emergente, el artista ha logrado consolidar una base de seguidores gracias a su constancia en redes sociales y presentaciones en vivo, donde demuestra una conexión directa con el público.

Un repertorio que crece junto a su audiencia

Más allá de “Contacto Cero”, Flow Morati cuenta con varios temas que han ido construyendo su identidad musical. Canciones como “ANIS X TI”, “No se pica torta”, “Casi Algo” y “Beta” forman parte de un catálogo que refleja su evolución artística.

En presentaciones recientes, como su show en el oriente venezolano, el artista ha logrado que el público coree sus canciones e incluso pida temas adicionales fuera del repertorio previsto, una señal clara del impacto que está generando.