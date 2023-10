¡Uy! Esta sería la razón de peso por la que Cher "secuestró" a su hijo

En los últimos días, la artista estadounidense Cher, ha estado metida en el ojo del huracán luego de ser acusada de haber "secuestrado" a su hijo Elijah Blue Allman de 47 años en noviembre del año 2022, presuntamente para alejarlo de varias cosas, entre ellas, de su matrimonio con Marieangela King.

Todo sucedió cuando cuatro hombres entraron a la habitación de un hotel en Nueva York, en el que se encontraba la pareja después de haberse reconciliado, y se llevaron a la fuerza a Elijah. La fecha coincidió con el aniversario de ambos tras haber logrado recuperar su relación después de una demanda de divorcio en el 2021.

El 4 de diciembre del año pasado, la nuera de Cher se mostró muy preocupada y manifestó su deseo de conocer el paradero de su esposo. De acuerdo a sus declaraciones, uno de los "secuestradores" le dijo que habían sido contratados por la mamá de su esposo. A su juicio, todo podía coincidir pues desde el mes de agosto del mismo año, venía atravesando algunos problemas con el entorno de Allman.

Marieangela indicó que le habían informado que su pareja estaba en un centro de rehabilitación del cual no le suministraron informaron y tampoco le dejaban hablar con él. Asimismo, informó que el hijo de la cantante no tenía celular, pues le habían quitado el acceso. King incluso expresó en los mismos documentos: “Entiendo los esfuerzos de su familia para asegurarse de que él esté bien, yo solo quiero lo mejor para mi esposo”. Además de estas declaraciones, King asegura que la "Diosa del Pop" la corrió de la casa que compartía con Allman y no la dejó sacar ninguno de sus bienes.

Cher habría querido "cuidar" a su hijo

Posterior a lo sucedido, se supo que Elijah estuvo internado en un centro de tratamiento en Los Ángeles, supervisado por un cuidador contratado por la intérprete de "Believe", bajo una orden que prohibía el contacto con su esposa.

El primogénito de la cantante de 77 años junto a la leyenda del rock, Gregg Allman, siempre fue muy abierto sobre su lucha contra la adicción a las drogas, y confesó que había empezado a consumirlas cuando apenas era adolescente. Su dependencia lo llevó a una sobredosis a principios del 2022 en el hotel Chateau Marmont en Hollywood, lo que despertó la preocupación de su madre.